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Александр Усик рассказал о запрете в зале, за нарушение которого наказывает команду

Александр Усик рассказал о запрете в зале, за нарушение которого наказывает команду
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Бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях украинец Александр Усик рассказал о запрете во время тренировок, за нарушение которого наказывает членов своей команды.

«Нужно контролировать использование соцсетей не только детьми или друзьями, но и своей командой. Я говорю им: «Брат, в тренажёрном зале мы телефонами не пользуемся». У нас есть всего две специальные зоны, где это разрешено. Если нужно написать сообщение или поговорить с семьёй — без проблем. Но если ты просто сидишь и сидишь в соцсетях во время моей тренировки, это уже проблема.

Если я вижу, что кто-то сидит в телефоне, то спрашиваю: «Что ты делаешь?» Если он отвечает, что просто пользуется интернетом, то получает дополнительную физическую нагрузку — 25, 50 или даже 200 кругов. У нас сильные ноги, а ноги — это второе сердце», — сказал Усик на форуме ConnectujMe в Черногории.

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