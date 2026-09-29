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Чемпион WBC в супертяжёлом весе Агит Кабайел проведёт защиту 28 ноября — talkSPORT

Чемпион WBC в супертяжёлом весе Агит Кабайел проведёт защиту 28 ноября — talkSPORT
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Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе немец Агит Кабайел проведёт защиту 28 ноября в Дюссельдорфе (Германия), сообщает издание talkSPORT.

Соперником Кабайела станет непобеждённый албанец Нельсон Хиса (25-0, 23 KO).

Агиту Кабайелу 33 года. Немецкий боксёр дебютировал как профессионал в 2011 году, в 2025-м завоевал временный титул, после чего был повышен до статуса полноценного чемпиона. Имеет в своём активы победы над Дереком Чисорой, Арсланбеком Махмудовым, Фрэнком Санчесом и Чжан Чжилэем.

Ранее глава RCC отреагировал на лишение россиянина Мурата Гассиева титула WBA в супертяжёлом весе.

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