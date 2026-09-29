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Инсайдер: Фьюри и Джошуа начали подготовку к бою, запланированному на 11 декабря

Инсайдер: Фьюри и Джошуа начали подготовку к бою, запланированному на 11 декабря
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Бывшие чемпионы мира в супертяжёлом весе британцы Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа начали подготовку к своему поединку, который, как ожидается, состоится 11 декабря в Кардиффе (Великобритания).

«Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа находятся в тренировочных лагерях и направляются в Лондон, чтобы провести первую дуэль взглядов на пресс-конференции в среду. Все стороны сотрудничают ради продвижения супербоя в тяжёлом весе, который состоится 11 декабря на Netflix. Турки Аль аш-Шейх приложил большие усилия в последние 48 часов для закрытия сделки», — написал журналист Майк Коппинджер в социальной сети X (ранее Twitter).

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