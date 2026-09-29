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UFC 332: дата и время, где будет проходить, во сколько начало, где смотреть

UFC 332: дата и время, где будет проходить, во сколько начало, где смотреть
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В ночь с 3 на 4 октября в Солт-Лейк-Сити (США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 332.

Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Боец». Также просмотр будет доступен на платформе UFC Fight Pass. Начало предварительного карда – в 0:00 мск, главного карда – в 4:00 мск.

В главном событии бразильянка Наталия Силва и китаянка Ван Цун сразятся за вакантный титул в женском наилегчайшем весе (до 57 кг).

В соглавном событии бывший чемпион в наилегчайшем весе (до 57 кг) бразилец Дейвисон Фигейреду встретится с американцем Пэйтоном Талботтом.

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