«Дайте знать». Располневший Крис Юбэнк предложил себя как замену для боя Фьюри — Джошуа

Бывший претендент на мировой титул Крис Юбэнк-младший подшутил над своей формой в перерыве между боями. Британец, проведший последние выступления в средней весовой категории (до 72,6 кг), встал на весы, показавшие 206 фунтов (93,4 кг).

«Если бой Фьюри и Эй Джея сорвётся… Я завяжу с диетой, верну сброшенные килограммы и выйду на ринг. Дайте знать, парни», — сказал Юбэнк-младший в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее журналист Майк Коппинджер сообщил, что первая конференция перед боем Фьюри – Джошуа состоится уже завтра, 30 сентября, в Лондоне.

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