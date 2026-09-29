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«Это было ужасно». Тяжеловес UFC рассказал о спарринге с Фрэнсисом Нганну

«Это было ужасно». Тяжеловес UFC рассказал о спарринге с Фрэнсисом Нганну
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Американский боец тяжёлого веса (до 120 кг) UFC Шон Шараф рассказал о спарринге с бывшим чемпионом камерунцем Фрэнсисом Нганну.

«Спарринговать с Фрэнсисом Нганну было ужасно. Клянусь, я говорил об этом в другом интервью, я ушёл после спарринга с чёрными глазами, чёрт возьми. Он спарринговал со мной в больших перчатках! Он готовился к бою в PFL, не могу вспомнить бразильца, с которым он дрался… Он провёл мне тейкдаун, и, клянусь, я был счастливее, чем когда-либо, когда он это сделал.

После спарринга я ушёл на край парковки [возле здания зала], там есть место для курения, встал и начал переосмыслять то, как я живу», — сказал Шараф в интервью YouTube-каналу Mighty.

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