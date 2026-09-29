Усман Нурмагомедов сказал, когда Умар сможет провести следующий бой в UFC

Чемпион PFL россиянин Усман Нурмагомедов высказался о сроках следующего поединка брата Умара Нурмагомедова.

«Умар сдал все анализы, посмотрел, что и как… Состояние у него хорошее, никаких сильных повреждений нет. Я думаю, если он перед Рамаданом подерётся, было бы хорошо. Не знаю, против кого, против любого бойца. Здоровье ему позволяет это сделать», – сказал Нурмагомедов в интервью Камилу Гаджиеву.

В своём последнем бою, состоявшемся в августе на турнире UFC Fight Night 286 в Шанхае (Китай), Умар Нурмагомедов проиграл нокаутом китайцу Сонг Ядонгу.

Умар Нурмагомедов провёл ударную тренировку, сбрасывая вес