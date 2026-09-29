Дамиан Пинас — Андрей Пуляев: когда бой, дата и время боя, где смотреть

В ночь с 3 на 4 октября в Солт-Лейк-Сити (США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 332. В предварительном карде российский боец среднего веса (до 84 кг) Андрей Пуляев встретится с суринамцем Дамианом Пинасом.

Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Боец». Также просмотр будет доступен на платформе UFC Fight Pass. Ориентировочное начало боя Пинас —Пуляев – в 1:50 мск.

Андрею Пуляеву 29 лет. Россиянин дебютировал в UFC в 2025 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира одна победа и три поражения.

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