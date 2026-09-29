Атеба Готье — Роман Копылов: когда бой, дата и время боя, где смотреть

В ночь с 3 на 4 октября в Солт-Лейк-Сити (США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 332. В главном карде российский боец среднего веса (до 84 кг) Роман Копылов встретится с камерунцем Атебой Готье.

Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Боец». Также просмотр будет доступен на платформе UFC Fight Pass. Ориентировочное начало боя Готье — Копылов – в 3:00 мск.

Роману Копылову 34 года. Россиянин дебютировал в UFC в 2019 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира семь побед и пять поражений.

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