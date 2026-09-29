Хамзат Чимаев и Колби Ковингтон возглавят турнир RAF в Абу-Даби

Профессиональная борцовская лига Real American Freestyle (RAF) анонсировала главное событие турнира, который состоится 14 ноября в Абу-Даби (ОАЭ). Бывший чемпион UFC россиянин Хамзат Чимаев встретится с американцем Колби Ковингтоном.

Фото: RAF

Хамзату Чимаеву 32 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2018 году. Становился чемпионом UFC в среднем весе (до 84 кг).

Колби Ковингтону 38 лет. Американец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2012 году. Трижды становился претендентом на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг).

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