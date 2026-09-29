Джош Хокит: в среднем весе UFC есть бойцы крупнее меня

Американский боец тяжёлого веса (до 120 кг) UFC Джош Хокит заявил о готовности сменить дивизион в будущем.

«Я могу побить чемпиона, спуститься в полутяжёлый вес и спасти его, после чего вернуться в тяжёлый вес или подраться в среднем. У меня много возможностей. Я серьёзно. На самом деле я полутяжеловес. В среднем весе есть бойцы крупнее меня, там много интересных поединков», — сказал Хокит в подкасте The Ariel Helwani Show.

15 ноября на турнире UFC 334 в Нью-Йорке (США) Хокит сразится за титул в тяжёлом весе с французом Сирилем Ганом.

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