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«Пройденный этап, я его побил». Усман Нурмагомедов — о возможности реванша с Шаблием

«Пройденный этап, я его побил». Усман Нурмагомедов — о возможности реванша с Шаблием
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Чемпион PFL россиянин Усман Нурмагомедов высказался о возможности реванша с соотечественником Александром Шаблием.

«Шаблий — пройденный этап, но он хочет внимания. Я его побил. Он считает, что я ничего не сделал в бою. Я считаю, что для меня было открытием так выступить, учитывая мой возраст, его уровень и колоссальный опыт. Я прошёл этот этап и всё сделал отлично», — сказал Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу Камила Гаджиева.

Напомним, поединок Нурмагомедова и Шаблия состоялся в сентябре 2024 года и завершился победой Усмана единогласным судейским решением по итогам пяти раундов.

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