Бой Иржи Прохазки и Навахо Стирлинга возглавит турнир UFC в Катаре

Бойцовский промоушен UFC анонсировал главный поединок турнира, который состоится 21 ноября в Дохе, Катар. Бывший чемпион в полутяжёлом весе (до 93 кг) чех Иржи Прохазка встретится с непобеждённым австралийцем Навахо Стирлингом.

Иржи Прохазке 33 года. Чешский боец дебютировал в UFC в 2020 году, в 2022-м стал чемпионом полутяжёлом весе. Впоследствии ещё трижды становился претендентом на титул. Всего на его счету в престижнейшей организации мира шесть побед и три поражения.

Навахо Стирлингу 28 лет. Австралиец дебютировал в UFC в 2024 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира шесть побед и ни одного поражения.