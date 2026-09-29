15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Бой Иржи Прохазки и Навахо Стирлинга возглавит турнир UFC в Катаре

Бой Иржи Прохазки и Навахо Стирлинга возглавит турнир UFC в Катаре
Комментарии

Бойцовский промоушен UFC анонсировал главный поединок турнира, который состоится 21 ноября в Дохе, Катар. Бывший чемпион в полутяжёлом весе (до 93 кг) чех Иржи Прохазка встретится с непобеждённым австралийцем Навахо Стирлингом.

Иржи Прохазке 33 года. Чешский боец дебютировал в UFC в 2020 году, в 2022-м стал чемпионом полутяжёлом весе. Впоследствии ещё трижды становился претендентом на титул. Всего на его счету в престижнейшей организации мира шесть побед и три поражения.

Навахо Стирлингу 28 лет. Австралиец дебютировал в UFC в 2024 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира шесть побед и ни одного поражения.

Материалы по теме
Экс-чемпион UFC Прохазка заявил о желании вернуться в октагон в конце 2026 года
Комментарии