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Анонсированы бои Хукера, Стерлинга, Алискерова, Газиева и брата Топурии в UFC

Анонсированы бои Хукера, Стерлинга, Алискерова, Газиева и брата Топурии в UFC
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Бывший обладатель чемпионского титула UFC в легчайшем весе американец ямайского происхождения Алджамейн Стерлинг проведёт следующий бой с представителем Аргентины Кевином Вальехосом на турнире UFC Fight Night, который пройдёт 21 ноября в Катаре. Об этом сообщает пресс-служба UFC.

Также в кард турнира добавлены следующие бои:

– Дэн Хукер vs Брайан Ортега;
– Асу Алмбаев vs Киоджи Хоригучи;
– Джаред Каннонье vs Икрам Алискеров;
– Александр Топурия vs Сантьяго Луна;
– Шамиль Газиев vs Таллисон Тейшейра;
– Амир Альбази vs Алессандро Коста;
– Джейк Мэттьюс vs Тахир Абдуллаев.

А главным событием вечера станет противостояние чеха Иржи Прохазки и новозеландца Навахо Стирлинга.

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Бой Иржи Прохазки и Навахо Стирлинга возглавит турнир UFC в Катаре
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