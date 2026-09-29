Анонсированы бои Хукера, Стерлинга, Алискерова, Газиева и брата Топурии в UFC
Бывший обладатель чемпионского титула UFC в легчайшем весе американец ямайского происхождения Алджамейн Стерлинг проведёт следующий бой с представителем Аргентины Кевином Вальехосом на турнире UFC Fight Night, который пройдёт 21 ноября в Катаре. Об этом сообщает пресс-служба UFC.
Также в кард турнира добавлены следующие бои:
– Дэн Хукер vs Брайан Ортега;
– Асу Алмбаев vs Киоджи Хоригучи;
– Джаред Каннонье vs Икрам Алискеров;
– Александр Топурия vs Сантьяго Луна;
– Шамиль Газиев vs Таллисон Тейшейра;
– Амир Альбази vs Алессандро Коста;
– Джейк Мэттьюс vs Тахир Абдуллаев.
А главным событием вечера станет противостояние чеха Иржи Прохазки и новозеландца Навахо Стирлинга.
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