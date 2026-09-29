Анонсированы бои Хукера, Стерлинга, Алискерова, Газиева и брата Топурии в UFC

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в легчайшем весе американец ямайского происхождения Алджамейн Стерлинг проведёт следующий бой с представителем Аргентины Кевином Вальехосом на турнире UFC Fight Night, который пройдёт 21 ноября в Катаре. Об этом сообщает пресс-служба UFC.

Также в кард турнира добавлены следующие бои:

– Дэн Хукер vs Брайан Ортега;

– Асу Алмбаев vs Киоджи Хоригучи;

– Джаред Каннонье vs Икрам Алискеров;

– Александр Топурия vs Сантьяго Луна;

– Шамиль Газиев vs Таллисон Тейшейра;

– Амир Альбази vs Алессандро Коста;

– Джейк Мэттьюс vs Тахир Абдуллаев.

А главным событием вечера станет противостояние чеха Иржи Прохазки и новозеландца Навахо Стирлинга.