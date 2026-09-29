Непобеждённый боец UFC Хокит: людям с проблемами со сном должны прописывать бои Волкова

Непобеждённый четвёртый номер рейтинга UFC в тяжёлом весе американец Джош Хокит критично отреагировал на ироничное высказывание россиянина Александра Волкова, который указал, что Джошу дали бой с чемпионом UFC в категории до 120 кг французом Сирилем Ганом в целях программы помощи психически больным людям.

«Чёрт возьми, врачи должны прописывать бои Волкова людям, которые мучаются со сном. Включишь какое-то подобное дерьмо — и сразу храпишь. Он в этом деле так давно. Всем насрать на тебя. У тебя уже был шанс [подраться за титул UFC]. Вали отсюда, чувак. Этот ублюдок проиграл Деррику Льюису.

Но он скучный до *****. То интервью, видимо, было самым захватывающим, что он сделал за 20 лет. Респект тебе, Ариэль, ты вытащил из него это дерьмо. Ты сейчас говоришь Волков — и мне сразу хочется зевнуть. Хочется вздремнуть», — приводит слова Хокита журналист Ариэль Хельвани на своей странице в социальной сети Х.