«Это продаваемо. С кем ему ещё драться?» Усман Нурмагомедов — о бое с Арманом Царукяном

Непобеждённый чемпион PFL в лёгком весе россиянин Усман Нурмагомедов выразил готовность провести в дебютном бою в UFC поединок с соотечественником Арманом Царукяном.

«UFC может это сделать. Потому что, с кем ещё драться Арману? Если бы они были уверены хотя бы на 30%, что Топурия может победить Армана, они бы уже давно организовали этот бой. Но Топурия несёт для них золотые яйца, так что этого не будет.

Пимблетт тоже их любимчик, хотя ему Гейджи тоже недавно накрасил лицо. В заголовках и для продажи боя, Усман Нурмагомедов против любого бойца UFC – это хороший бой. А именно против Армана – это продаваемо», – сказал Нурмагомедов в интервью на YouTube-канале Камила Гаджиева.