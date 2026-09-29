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Усман Нурмагомедов объяснил, чем борьба Махачева отличается от борьбы Хабиба

Усман Нурмагомедов объяснил, чем борьба Махачева отличается от борьбы Хабиба
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Непобеждённый чемпион PFL в лёгком весе россиянин Усман Нурмагомедов сравнил борьбу Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева, отметив особенности каждого.

«Каждый раз Хабиб делает какие-то другие вещи в борьбе. Он сделал один-второй-третий приём, мы поняли, как оттуда выходить, а потом натыкаешься на новый — и каждый раз какое-то открытие. С Хабибом ты должен 25 минут быть в темпе.

С Исламом скачки с одного приёма на другой. Он более всесторонний. Возьмёт шею — уйдёшь, он тебя берёт за ногу. Ислам постоянно лезет на болевой. Он по-любому подведёт тебя к тому, что хочет. Отпустит, ты подумаешь, что ушёл – считай, что попался на другой приём», — сказал Нурмагомедов в интервью на YouTube-канале Камила Гаджиева.

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