Непобеждённый чемпион PFL в лёгком весе россиянин Усман Нурмагомедов не исключил продолжения карьеры в PFL.

«PFL спокойно может заплатить в пять раз больше, чем UFC, но ничего сказать по этому поводу пока не могу. У меня 90 дней эксклюзивных переговоров», — сказал Нурмагомедов в интервью на YouTube-канале Камила Гаджиева.

В профессиональном рекорде Усмана в смешанных единоборствах 22 победы, из которых 16 были одержаны досрочно, ни одного поражения, а один поединок был признан несостоявшимся. Профессиональную карьеру российский спортсмен начал в 2017 году на турнирах в России и СНГ. В настоящий момент Усман является свободным агентом.