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«Отделаю Сириля. Этого и хотят в UFC». Хокит раскритиковал Гана, дав серьёзное обещание

«Отделаю Сириля. Этого и хотят в UFC». Хокит раскритиковал Гана, дав серьёзное обещание
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Непобеждённый четвёртый номер рейтинга UFC в тяжёлом весе американец Джош Хокит раскритиковал новоиспечённого обладателя пояса UFC в категории до 120 кг француза Сириля Гана, а также решение руководства лиги повысить его до абсолютного чемпиона и выступил с обещанием драться четыре раза в год, в случае завоевания титула UFC.

«Не думаю, что он заслуживает титул абсолютного чемпиона UFC. Не считаю, что нужно вознаграждать кого-то за читерство. Но, по-моему, это идеально для меня, поскольку когда я его отделаю, стану бесспорным чемпионом. В конечном счёте, именно этого они и хотят. Когда я стану чемпионом, буду драться по четыре раза за год», — приводит слова Хокита журналист Ариэль Хельвани на своей странице в социальной сети Х.

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