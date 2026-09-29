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Видео: Иржи Прохазка съел тарантула

Видео: Иржи Прохазка съел тарантула
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Бывший обладатель чемпионского титула UFC в полутяжёлой весовой категории (до 93 кг) чех Иржи Прохазка съел тарантула. Соответствующее видео боец опубликовал на своей странице в соцсети.

В профессиональном рекорде Прохазки 32 победы, из которых 31 была одержана досрочно, шесть поражений, а один поединок был признан ничьей. В североамериканском промоушене представитель Чехии дебютировал на турнире UFC 251, который состоялся 11 июля 2020 года.

Следующий поединок чешский боец проведёт на турнире UFC Fight Night 294, который должен пройти 21 ноября в Катаре, Доха. Его соперником станет непобеждённый боец UFC, выступающий в категории до 93 кг, новозеландец Навахо Стирлинг.

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