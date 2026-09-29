Непобеждённый Сусуркаев не выступит на турнире UFC в Нью-Йорке — AgFight

Непобеждённый боец UFC, выступающий в среднем весе, россиянин Байсангур Сусуркаев (12-0, 9 КО/ТКО) не проведёт бой с американцем Донте Джонсоном (9-0, 7 КО/ТКО) на турнире UFC 334, который пройдёт в Нью-Йорке на арене «Мэдисон-Сквер-Гарден». Об этом сообщает авторитетный бразильской портал AgFight.

Согласно имеющейся информации, на замену Сусуркаеву выйдет бразилец Сезар Алмейда (7-3, 5 КО/ТКО). Причина, из-за которой Байсангур не примет участие в поединке, не сообщается.

Байсангуру Сусуркаеву 25 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2019 году. В августе 2025 года он одержал победу на турнире Претендентской серии Даны Уайта (DWCS), после чего подписал контракт с UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира три победы.