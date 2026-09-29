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Сауль Альварес подерётся за чемпионский титул WBC в октябре

Сауль Альварес подерётся за чемпионский титул WBC в октябре
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу во втором среднем весе мексиканец Сауль Альварес проведёт следующий бой 31 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, против француза камерунского происхождения Кристиана Мбилли за титул чемпиона мира WBC в весовой категории до 76,2 кг. Об этом сообщает пресс-служба Riyadh Season.

Изначально Сауль и Кристиан должны были встретиться на ринге 12 сентября, однако семейные обстоятельства задержали начало тренировочного лагеря Альвареса, что привело к переносу боя.

Альварес имеет в своём рекорде 63 победы, из которых 39 были одержаны нокаутом, три поражения, а два поединка были признаны ничьей решением судей.

Мбилли, в свою очередь, в своём профессиональном рекорде в боксе имеет 30 побед, из которых 24 были одержаны нокаутом, ни одного поражения, а один поединок был признан ничьей.

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