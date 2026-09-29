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«Снова в офисе». Илия Топурия объявил о возобновлении тренировок

«Снова в офисе». Илия Топурия объявил о возобновлении тренировок
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Бывший обладатель чемпионского титула UFC в полулёгком и лёгком весе испано-грузин Илия Топурия рассказал, что возобновил тренировки перед ожидаемым возвращением в октагон.

«Снова в офисе», — подписал Топурия фотографии, опубликовав их на своей странице в социальной сети.

Фото: Из личного архива Топурии

Фото: Из личного архива Топурии

Напомним, в последнем поединке, который прошёл в Вашингтоне, США, и стал главным событием турнира UFC White House — Freedom 250, Илия разделил октагон с американцем Джастином Гейджи. Их противостояние завершилось победой Гейджи техническим нокаутом. Для Матадора это поражение стало первым в профессиональной карьере в смешанных единоборствах.

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