«Определённо, ставлю на себя». Боец UFC Ислам Дулатов заявил, что может побить Рахмонова

Боец UFC, представляющий Турцию и выступающий в полусреднем весе, Ислам Дулатов выразил уверенность в том, что способен побить непобеждённого бойца UFC, выступающего в категории до 77 кг и представляющего Казахстан, Шавката Рахмонова.

«Определённо, ставлю на Ислама Дулатова, потому что Шавкат пока не показал себя с лучшей стороны, и я не пытаюсь его принизить. Он не сделал ничего настолько выдающегося, чтобы я мог сказать, что Шавкат действительно на таком высоком уровне. Поэтому думаю, что один из нас проиграет, а если я буду в расцвете сил, то проигравшим станет Шавкат», — приводит слова Дулатова аккаунт FightLuck в социальной сети Х.