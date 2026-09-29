Хокит: в глубине души Уайт считает меня своим любимчиком. Он хочет сделать меня чемпионом

Непобеждённый четвёртый номер рейтинга UFC в тяжёлом весе американец Джош Хокит выразил уверенность в том, что президент UFC Дана Уайт считает его своим любимым бойцом.

«Он должен это признать. В глубине души Дана считает меня своим любимым бойцом. Он с нетерпением ждёт моих боёв. Есть ли у Даны желание сделать меня чемпионом UFC? Думаю, да. Послушайте, я пришёл в этот спорт не для того, чтобы меня кто-то любил. Что есть, то есть. Весь мир может быть против меня. Таков мой ход мыслей. Нравлюсь вам или нет — это так и есть. Я здесь не для того, чтобы меня принимали и так далее. Я здесь, чтобы показать хороший бой. Назовите моё имя, заставьте меня подписать контракт, покажу вам хороший бой. Это самое важное.

Не могу угодить каждому. Просто стараюсь изо всех сил. Устраиваю бои, говорю кое-что, это моя награда. В этом мире нас награждают смелостью, а не интеллектом. Меня же награждают просто смелостью. Если вы просто злитесь на это, может быть, вам самим нужно проявить больше смелости в жизни, выйти за рамки, изменить свои мечты. Ваша ненависть ко мне — это всего лишь отражение того, что происходит внутри», — приводит слова Хокита портал MMAJunkie.