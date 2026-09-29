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Шон Стрикленд провёл спарринг с тяжеловесом Фрэнсисом Нганну

Шон Стрикленд провёл спарринг с тяжеловесом Фрэнсисом Нганну
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Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) американец Шон Стрикленд провёл спарринг с экс-обладателем титула UFC в категории до 120 кг камерунцем Фрэнсисом Нганну.

В профессиональном рекорде Стрикленда в смешанных единоборствах 31 победа, из которых 16 были одержаны досрочно, и семь поражений. В ММА американский боец дебютировал в марте 2008 года. В последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 328, Стрикленд победил раздельным решением судей Хамзата Чимаева.

Фрэнсису Нганну 39 лет. В рекорде камерунского бойца 19 побед, из которых 18 были одержаны досрочно, и три поражения. Спортсмен идёт на серии из восьми побед в смешанных единоборствах.

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