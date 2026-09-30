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Тренер Двалишвили: Мераб выйдет из третьего боя с Петром Яном с поясом UFC на талии

Тренер Двалишвили: Мераб выйдет из третьего боя с Петром Яном с поясом UFC на талии
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Джон Вуд, являющийся главным тренером экс-чемпиона UFC в легчайшем весе грузина Мераба Двалишвили, заявил, что предвидит победу своего подопечного в предстоящем третьем поединке с действующим обладателем титула UFC в категории до 61 кг россиянином Петром Яном. Их противостояние станет соглавным событием турнира UFC 333, который пройдёт 24 октября в Абу-Даби, ОАЭ.

«Пётр Ян, очевидно, сейчас лучший боец ​​в мире. Думаю, что он чемпион не просто так. Он очень хорош, но знаю, на что способен Мераб, насколько этот парень улучшил свои навыки. Надеюсь, вы увидите лучшие версии Мераба и Петра.

Когда Мераб покажет свою лучшую версию, не знаю, найдётся ли кто-нибудь в мире, кто сможет его победить. Думаю, это будет чертовски крутой, кровавый и захватывающий бой. Поединок станет идти с переменным успехом, и я вижу, как Мераб выйдет из этого боя с поднятой рукой и поясом на талии», — приводит слова Вуда портал MMAJunkie.

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