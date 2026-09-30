15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«У меня титановые глаза. Вот почему мне дали его». Джош Хокит — о бое с Сирилем Ганом

«У меня титановые глаза. Вот почему мне дали его». Джош Хокит — о бое с Сирилем Ганом
Комментарии

Непобеждённый четвёртый номер рейтинга UFC в тяжёлом весе американец Джош Хокит иронично высказался насчёт того, почему именно он стал следующим соперником новоиспечённого чемпиона UFC в категории до 120 кг француза Сириля Гана. Их противостояние станет главным событием турнира UFC 334, который пройдёт в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден».

«У меня титановые глаза. Вот почему в конечном счёте они и дали мне этот бой. И пуленепробиваемый затылок. Если он ударит меня тем локтем, весь его локоть разобьётся вдребезги. Если он ткнёт меня в глаз, то я ткну ему в глаз в ответ», — приводит слова Хокита аккаунт MMA Pros Pick в социальной сети Х.

Материалы по теме
Вы можете ненавидеть Хокита, но его подход работает. Титульник в UFC — всего за год!
Вы можете ненавидеть Хокита, но его подход работает. Титульник в UFC — всего за год!
Комментарии