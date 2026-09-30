«У меня титановые глаза. Вот почему мне дали его». Джош Хокит — о бое с Сирилем Ганом

Непобеждённый четвёртый номер рейтинга UFC в тяжёлом весе американец Джош Хокит иронично высказался насчёт того, почему именно он стал следующим соперником новоиспечённого чемпиона UFC в категории до 120 кг француза Сириля Гана. Их противостояние станет главным событием турнира UFC 334, который пройдёт в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден».

«У меня титановые глаза. Вот почему в конечном счёте они и дали мне этот бой. И пуленепробиваемый затылок. Если он ударит меня тем локтем, весь его локоть разобьётся вдребезги. Если он ткнёт меня в глаз, то я ткну ему в глаз в ответ», — приводит слова Хокита аккаунт MMA Pros Pick в социальной сети Х.