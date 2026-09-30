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Бывший чемпион мира Билли Джо Сондерс получил 15 месяцев условно за драку в 2021 году

Бывший чемпион мира Билли Джо Сондерс получил 15 месяцев условно за драку в 2021 году
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Бывший чемпион мира в двух весовых категориях британец Билли Джо Сондерс приговорён к 15 месяцам лишения свободы условно за участие в массовой драке, произошедшей 15 ноября 2021 года, сообщает издание Daily Mail.

По информации ресурса, мероприятие, на котором произошла драка, было приурочено к предстоящему рождению ребёнка. Всего в драку было вовлечено девять человек, один из участников пострадал от удара ножом. Сам же Сондерс нанёс несколько ударов бутылкой от пива.

Билли Джо Сондерсу 37 лет. Британец дебютировал на профессиональном ринге в 2009 году, в 2021-м завершил карьеру. Становился чемпионом мира в среднем (до 72,6 кг) и втором среднем (до 76,2 кг) весе.

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