15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дана Уайт подписал бойца в UFC после того, как назвал его бой «одним из худших, что видел»

Дана Уайт подписал бойца в UFC после того, как назвал его бой «одним из худших, что видел»
Комментарии

Примечательный эпизод произошёл на турнире Претендентской серии Даны Уайта, состоявшемся на минувших выходных в Лас-Вегасе (США). Уайт дал контракт с UFC сенегальскому тяжеловесу Адаму Диопу, перед этим назвав его выступление «одним из худших, что видел».

«Итак, большой парень… Твой бой получился ужасным, корявым, одним из худших, что я видел в Претендентской серии. Твоя стойка ужасна, ты пытался бороться, чтобы победить, и толпа начала свистеть на тебя. Если ты подерёшься в UFC, твою задницу нокаутируют. И есть проблема побольше, тебе 31 год. Поэтому если ты не получишь эту возможность сегодня, что ты будешь делать? Не заставляй, чёрт возьми, меня жалеть об этом», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира.

Материалы по теме
Хокит: в глубине души Уайт считает меня своим любимчиком. Он хочет сделать меня чемпионом
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android