Дана Уайт подписал бойца в UFC после того, как назвал его бой «одним из худших, что видел»

Примечательный эпизод произошёл на турнире Претендентской серии Даны Уайта, состоявшемся на минувших выходных в Лас-Вегасе (США). Уайт дал контракт с UFC сенегальскому тяжеловесу Адаму Диопу, перед этим назвав его выступление «одним из худших, что видел».

«Итак, большой парень… Твой бой получился ужасным, корявым, одним из худших, что я видел в Претендентской серии. Твоя стойка ужасна, ты пытался бороться, чтобы победить, и толпа начала свистеть на тебя. Если ты подерёшься в UFC, твою задницу нокаутируют. И есть проблема побольше, тебе 31 год. Поэтому если ты не получишь эту возможность сегодня, что ты будешь делать? Не заставляй, чёрт возьми, меня жалеть об этом», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира.