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«Того не стоит». Глава Атлетической комиссии в США хочет запретить один из ударов в MMA

«Того не стоит». Глава Атлетической комиссии в США хочет запретить один из ударов в MMA
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Глава Атлетической комиссии штата Калифорния Энди Фостер выступил за запрет удара ногами в колено в смешанных единоборствах, называемого облик-киком.

«После этого удара нужно очень, очень долго восстанавливаться, последствия могут остаться на всю жизнь. У бойцов короткая карьера… Кто-то может получить травму на всю жизнь… Это того не стоит.

Я не считаю, что зрители что-то потеряют, если этот удар запретят. Существует множество других приёмов для того, чтобы удержать дистанцию. Мы уже запрещали в прошлом. Время пришло», — сказал Фостер в эфире подкаста The Ariel Helwani Show.

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