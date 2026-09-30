Карлос Пратес: я дам Махачеву самый тяжёлый бой в жизни

Бразильский боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC Карлос Пратес высказался об ожидаемом поединке с действующим чемпионом россиянином Исламом Махачевым.

«Когда я посмотрел бой Махачев – Гэрри, то увидел, что Ислам не такой уж непобедимый, каким кажется. Он зверь, двойной чемпион и всё такое… Но у меня в голове не укладывается, когда все вокруг говорят, что его невозможно победить. Мол, если он переведёт тебя в партер, ты уже не встанешь. Как это не встану?

Не хочу вдаваться в детали, потому что этот бой слишком важен, чем меньше он знает обо мне, тем лучше. Но те, кто видит мои тренировки, знают, что я постоянно ставлю себя в неудобные позиции. На большинстве тренировок по борьбе я стартую из проигрышного положения. Выходя на такого соперника, нужно чётко понимать — чувак, тебе надерут задницу. Так что его бой с Гэрри придал мне уверенности. Мне кажется, я дам ему самый тяжёлый бой в жизни», — сказал Пратес в подкасте Podcast Connect Cast.