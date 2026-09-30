Руководитель АСА: возможно, бой против Тибау станет заключительным для Абдулвахабова

Глава АСА Магомед Бибулатов поделился ожиданиями от поединка между бывшим чемпионом организации в лёгком весе (до 70 кг) россиянином Абдул-Азизом Абдулвахабовым и бразильцем Глейсоном Тибау, который состоится 4 октября на турнире АСА 208 в Грозном.

«У Абдул-Азиза за плечами невероятная карьера. Он дрался со всеми, кого ему давали. Он завоёвывал титул, терял его, снова возвращал, постоянно сталкиваясь с главными «монстрами» своего дивизиона. Скоро ему исполнится 38, и он заслужил возможность громкого международного противостояния на закате спортивного пути. Глейсон сейчас идёт на серии из побед, он никогда и ни для кого не был лёгкой прогулкой. На Абдулвахабове лежит большая ответственность – возможно, это его заключительное выступление. Бой в родных стенах, по случаю такого грандиозного праздника. Уверен, ему будет непросто. И хочется лишний раз напомнить, что он впервые целенаправленно готовится к бою в 77 кг. Получится ли перестроиться, получится ли на 100 процентов показать себя в категории, где, возможно, у тебя не будет преимущества в габаритах… Это вопрос, ответ на который мы узнаем 4 октября», — сказал Бибулатов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.