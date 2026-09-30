Инсайдер: Василий Ломаченко хочет стать абсолютным чемпионом мира

Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях Василий Ломаченко возобновит карьеру, чтобы попытаться стать абсолютным чемпионом во втором полулёгком весе (до 59 кг), сообщает журналист Брайан Кастер со ссылкой на менеджера украинца Эгиса Климаса.

«Разговаривал с Эгисом Климасом, и он сказал мне, что Лома вернётся только ради того, чтобы осуществить мечту стать абсолютным чемпионом! Но в своём «природном» весе до 59 кг. Ему нужен победитель боя Наваррете — Фостер, но присматривается к Какаче. По словам Климаса, перерыв пошёл на пользу его телу и он вернётся ещё лучше», — написал Кастер в социальной сети X (ранее Twitter).