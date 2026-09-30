15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Инсайдер: Василий Ломаченко хочет стать абсолютным чемпионом мира

Инсайдер: Василий Ломаченко хочет стать абсолютным чемпионом мира
Комментарии

Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях Василий Ломаченко возобновит карьеру, чтобы попытаться стать абсолютным чемпионом во втором полулёгком весе (до 59 кг), сообщает журналист Брайан Кастер со ссылкой на менеджера украинца Эгиса Климаса.

«Разговаривал с Эгисом Климасом, и он сказал мне, что Лома вернётся только ради того, чтобы осуществить мечту стать абсолютным чемпионом! Но в своём «природном» весе до 59 кг. Ему нужен победитель боя Наваррете — Фостер, но присматривается к Какаче. По словам Климаса, перерыв пошёл на пользу его телу и он вернётся ещё лучше», — написал Кастер в социальной сети X (ранее Twitter).

Материалы по теме
Ломаченко решил вернуться на ринг. Почему это может быть ошибкой?
Ломаченко решил вернуться на ринг. Почему это может быть ошибкой?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android