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«Он несёт чушь и ищет оправдания». Пимблетт осудил Топурию за слова о перчатках Гейджи

«Он несёт чушь и ищет оправдания». Пимблетт осудил Топурию за слова о перчатках Гейджи
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Британский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Пэдди Пимблетт отреагировал на заявление бывшего чемпиона в двух весовых категориях грузина Илии Топурии.

Ранее Топурия намекнул, что американец Джастин Гейджи мог сжульничать с перчатками в их бою, состоявшемся в июне на турнире UFC Freedom 250.

«Илия несёт чушь. Теперь он ищет оправдания. Он проиграл честно. Мои оправдания были весомей, меня тыкали в глаза и били в пах, но я никогда на этом не зацикливался. Так получилось. Джастину было суждено побить меня, а затем выйти и побить Илию в Белом доме. Это лишь показывает, какое Илия дерьмо», — сказал Пимблетт в интервью YouTube-каналу Kolos MMA.

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