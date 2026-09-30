«Он несёт чушь и ищет оправдания». Пимблетт осудил Топурию за слова о перчатках Гейджи

Британский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Пэдди Пимблетт отреагировал на заявление бывшего чемпиона в двух весовых категориях грузина Илии Топурии.

Ранее Топурия намекнул, что американец Джастин Гейджи мог сжульничать с перчатками в их бою, состоявшемся в июне на турнире UFC Freedom 250.

«Илия несёт чушь. Теперь он ищет оправдания. Он проиграл честно. Мои оправдания были весомей, меня тыкали в глаза и били в пах, но я никогда на этом не зацикливался. Так получилось. Джастину было суждено побить меня, а затем выйти и побить Илию в Белом доме. Это лишь показывает, какое Илия дерьмо», — сказал Пимблетт в интервью YouTube-каналу Kolos MMA.