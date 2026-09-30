15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Боец UFC Наурдиев: весогонка — самая большая глупость в MMA

Боец UFC Наурдиев: весогонка — самая большая глупость в MMA
Комментарии

Боец UFC Исмаил Наурдиев выступил за запрет весогонок в смешанных единоборствах, приведя в пример подготовку бывшего чемпиона россиянина Хамзата Чимаева к поединку с Шоном Стриклендом на турнире UFC 328 в Ньюарке (США).

«Я был там с ними, и это было очень, очень тяжёлая весогонка для него. Вот почему я ненавижу все эти весогонки, такая глупость…

Весогонка – самая большая глупость в этом спорте. На самом деле, это издевательство. В последнем лагере у Хамзата была тяжёлая весогонка. Я считаю, что бойцы должен драться в своём естественном весе, бои в клетке стали бы лучше», — сказал Наурдиев в интервью YouTube-каналу Home of Fight.

Материалы по теме
Официально
Хамзат Чимаев и Колби Ковингтон возглавят турнир RAF в Абу-Даби
Комментарии