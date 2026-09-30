Боец UFC Наурдиев: весогонка — самая большая глупость в MMA

Боец UFC Исмаил Наурдиев выступил за запрет весогонок в смешанных единоборствах, приведя в пример подготовку бывшего чемпиона россиянина Хамзата Чимаева к поединку с Шоном Стриклендом на турнире UFC 328 в Ньюарке (США).

«Я был там с ними, и это было очень, очень тяжёлая весогонка для него. Вот почему я ненавижу все эти весогонки, такая глупость…

Весогонка – самая большая глупость в этом спорте. На самом деле, это издевательство. В последнем лагере у Хамзата была тяжёлая весогонка. Я считаю, что бойцы должен драться в своём естественном весе, бои в клетке стали бы лучше», — сказал Наурдиев в интервью YouTube-каналу Home of Fight.