Пимблетт: изобью Топурию так, что ему придётся вернуться в полулёгкий вес

Британский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Пэдди Пимблетт заявил о готовности сразиться с бывшим чемпионом в двух весовых категориях грузином Илией Топурией в следующем бою.

«Сейчас у меня нет запланированного боя, но я был бы рад сразиться с Илией Топурией. Я изобью его так, что ему придётся вернуться в полулёгкий вес.

Я считаю, что у нас с Илией получился бы отличный сезон The Ultimate Fighter, потому что я бы сильно действовал ему на нервы. А когда бы дошло до боя, я бы побил его так же, как Макгрегор побил Альдо», — сказал Пимблетт в интервью YouTube-каналу Kolos MMA.

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Видео: двойные чемпионы UFC.