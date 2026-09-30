Пимблетт: изобью Топурию так, что ему придётся вернуться в полулёгкий вес
Британский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Пэдди Пимблетт заявил о готовности сразиться с бывшим чемпионом в двух весовых категориях грузином Илией Топурией в следующем бою.
«Сейчас у меня нет запланированного боя, но я был бы рад сразиться с Илией Топурией. Я изобью его так, что ему придётся вернуться в полулёгкий вес.
Я считаю, что у нас с Илией получился бы отличный сезон The Ultimate Fighter, потому что я бы сильно действовал ему на нервы. А когда бы дошло до боя, я бы побил его так же, как Макгрегор побил Альдо», — сказал Пимблетт в интервью YouTube-каналу Kolos MMA.
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