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Умар Саламов получил нового соперника на турнире в Грозном, который состоится 16 октября

Умар Саламов получил нового соперника на турнире в Грозном, который состоится 16 октября
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Российский боксёр первого тяжёлого веса (до 90,7 кг) Умар Саламов получил нового соперника на турнире в Грозном, который состоится 16 октября.

Напомним, изначально соперником Саламова должен был стать британец нигерийского происхождения Остин Ннамди (14-7, 11 KO). На замену ему выйдет казахстанец Едил Кожамбердиев (17-2, 17 KO). На кону 10-раундового поединка будет стоять титул IBF European.

Для входящего в топ-5 мирового рейтинга BoxRec в первом тяжёлом весе Саламова это будет первая защита пояса IBF European, который россиянин завоевал в середине августа в Грозном по итогам боя с казахстанцем Али Балоевым. По ходу карьеры Саламов владел титулами IBO, IBF European, WBO International в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) и был претендентом на титул WBA.

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