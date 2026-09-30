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Экс-чемпион UFC: Пимблетт подерётся с Топурией, статус Царукяна неоспорим

Экс-чемпион UFC: Пимблетт подерётся с Топурией, статус Царукяна неоспорим
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Бывший чемпион UFC британец Майкл Биспинг считает, что следующим соперником действующего обладателя титула в лёгком весе (до 70 кг) американца Джастина Гейджи станет россиянин Арман Царукян.

«С кем подерётся Гейджи? И подерётся ли вообще? Будет ли это Илия [Топурия] или Арман Царукян? Я говорил об этом на прошлой неделе по ТВ, говорил на YouTube, в подкасте. Статус Армана Царукяна неоспорим. Я считаю, что Пэдди [Пимблетт] подерётся с Илией, а Джастин Гейджи проведёт ещё один бой», — сказал Биспинг на своём YouTube-канале.

Ранее тренер Джон Вуд поделился ожиданиями от возможного боя Гейджи – Царукян.

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