«Пришлите локацию». Сергей Павлович призвал UFC дать ему бой
Второй номер рейтинга UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) UFC россиянин Сергей Павлович призвал руководство организации устроить ему следующий поединок.
«UFC, пришлите мне локацию!» — написал Павлович в социальной сети X (ранее Twitter).
Сергею Павловичу 33 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2018-го выступает в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира девять побед и три поражения.
В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 277 в мае, Павлович нокаутировал бразильца Таллисона Тейшейру.
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