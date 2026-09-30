«Пришлите локацию». Сергей Павлович призвал UFC дать ему бой

Второй номер рейтинга UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) UFC россиянин Сергей Павлович призвал руководство организации устроить ему следующий поединок.

«UFC, пришлите мне локацию!» — написал Павлович в социальной сети X (ранее Twitter).

Сергею Павловичу 33 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2018-го выступает в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира девять побед и три поражения.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 277 в мае, Павлович нокаутировал бразильца Таллисона Тейшейру.

Материалы по теме Сергей Павлович пообещал скорый анонс следующего боя в UFC

Видео: легенды промоушена UFC из России.