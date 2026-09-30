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Дана Уайт объяснил, почему не посетит первую пресс-конференцию Фьюри и Джошуа

Дана Уайт объяснил, почему не посетит первую пресс-конференцию Фьюри и Джошуа
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Генеральный директор UFC Дана Уайт, выступивший соорганизатором боксёрского поединка между бывшими чемпионами мира в супертяжёлом весе британцами Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа, объяснил, почему не будет присутствовать на первой пресс-конференции, которая состоится сегодня, 30 сентября, в Лондоне, Великобритания.

«Нет, я не буду присутствовать на ней. Но я был бы там, если бы у меня не было запланировано турнира Претендентской серии», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Напомним, поединок Фьюри – Джошуа запланирован на 11 декабря в Кардиффе, Великобритания.

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