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Даниэль Кормье: Гейджи — большой аутсайдер в бою с Царукяном

Даниэль Кормье: Гейджи — большой аутсайдер в бою с Царукяном
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы Даниэль Кормье считает действующего обладателя титула в лёгком весе (до 70 кг) американца Джастина Гейджи большим аутсайдером в возможном бою с россиянином Арманом Царукяном.

«У него есть вариант с Арманом. Он может открыть эту дверь и провести этот бой. Арман Царукян сейчас – это большая звезда, люди любят его за то, что он делает за пределами смешанных единоборств. Но Джастин – большой аутсайдер в этом бою. Возможно, больше, чем на самом деле, особенно после того, что он сделал на UFC Freedom 250. Но встаёт вопрос: как сам Джастин и сказал, ему нужно выступление жизни. Сможет ли он повторить его?» — сказал Кормье на своём YouTube-канале.

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