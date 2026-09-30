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Ислам Махачев ответил, что было бы, если бы Трамп отправился на два-три года в Дагестан

Ислам Махачев ответил, что было бы, если бы Трамп отправился на два-три года в Дагестан
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35-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусредней весовой категории (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев ответил, что произошло бы, если бы президент США Дональд Трамп отправился на два или три года в Дагестан, что служит отсылкой к ставшей популярной фразе Ислама, которая приобрела известность в социальных сетях и стала мемом.

— Как ты думаешь, что произошло бы, если бы Дональд Трамп отправился в Дагестан на два или три года?
— Оу, много вещей может произойти (улыбается). Конечно, он улучшит свою борьбу, — сказал Махачев в интервью изданию Complex.

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