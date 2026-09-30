«Небо и земля». Теренс Кроуфорд заявил, что его непобитый рекорд лучше, чем у Хабиба

Бывший абсолютный чемпион мира в трёх весовых категориях Теренс Кроуфорд выразил уверенность в том, что его послужной список в боксе более впечатляющий, чем рекорд члена Зала славы UFC россиянина Хабиба Нурмагомедова в ММА.

— Чей непобитый рекорд, по-твоему, впечатляет больше: твой или Хабиба?

— Мой, конечно, однозначно. Я сражался со всеми, с кем только мог, и поднимался на два дивизиона, чтобы подраться с Канело. Это [сравнение наших рекордов] небо и земля, — сказал Кроуфорд в интервью изданию Complex.

Напомним, послужной список Теренса на профессиональном ринге составляет 42 победы, из которых 31 была одержана нокаутом, и ни одного поражения. А Хабиб, в свою очередь, в ММА имеет 29 побед, из которых 19 были одержаны досрочно, и также ни одного поражения.