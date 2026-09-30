Махачев: чтобы стать хорошим бойцом, нужно постричься. Это наши правила в Дагестане

35-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусредней весовой категории (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев выразил уверенность в том, что для достижения успеха в смешанных единоборствах начинающим бойцам также следует коротко стричься.

«Чтобы позволить тебе тренироваться [с нашей командой], нужно постричься. Это наши правила в Дагестане. Если ты хочешь стать хорошим бойцом, тебе нужно сделать стрижку», — сказал Махачев в интервью изданию Complex.

На данный момент Махачев идёт на серии из 17 побед в UFC. Всего на счету российского бойца 29 побед и одно поражение.

Ислам последний поединок провёл 16 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии (штат Пенсильвания, США). Его соперником стал ирландец Иэн Гэрри. Противостояние продлилось все пять раундов и завершилось победой Ислама единогласным решением судей.