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Махачев: чтобы стать хорошим бойцом, нужно постричься. Это наши правила в Дагестане

Махачев: чтобы стать хорошим бойцом, нужно постричься. Это наши правила в Дагестане
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35-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусредней весовой категории (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев выразил уверенность в том, что для достижения успеха в смешанных единоборствах начинающим бойцам также следует коротко стричься.

«Чтобы позволить тебе тренироваться [с нашей командой], нужно постричься. Это наши правила в Дагестане. Если ты хочешь стать хорошим бойцом, тебе нужно сделать стрижку», — сказал Махачев в интервью изданию Complex.

На данный момент Махачев идёт на серии из 17 побед в UFC. Всего на счету российского бойца 29 побед и одно поражение.

Ислам последний поединок провёл 16 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии (штат Пенсильвания, США). Его соперником стал ирландец Иэн Гэрри. Противостояние продлилось все пять раундов и завершилось победой Ислама единогласным решением судей.

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