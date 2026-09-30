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«На завтрак ест икру за $ 2 тыс. Мажор». Пимблетт — о том, почему не уважает Царукяна

«На завтрак ест икру за $ 2 тыс. Мажор». Пимблетт — о том, почему не уважает Царукяна
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Бывший претендент на титул UFC в лёгком весе англичанин Пэдди Пимблетт объяснил, почему не испытывает уважения ко второму номеру рейтинга UFC в категории до 70 кг Арману Царукяну, представляющему Армению и Россию.

«Если честно, я уважаю Илию [Топурию]. Я считаю его хорошим бойцом. Он пахал ради того, где он сейчас. А Армана [Царукяна] не уважаю. Ему всё принесли на блюдечке. Он на завтрак ест икру за $ 2 тыс. Мажор. В какой-то момент я подерусь с ним и лишу его сознания удушающим или ударом», – сказал Пимблетт в интервью на YouTube-канале Kolos MMA.

Пэдди 31 год. В его профессиональном рекорде в смешанных единоборствах 24 победы, из которых 18 были одержаны досрочно, и четыре поражения. Английский боец выступает на профессиональном уровне в ММА с 2012 года. Имеет чёрный пояс по бразильскому джиу-джитсу.

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