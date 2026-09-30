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«100%». Иэн Гэрри раскрыл, что произошло бы, если он отправился бы в Дагестан на 2-3 года

«100%». Иэн Гэрри раскрыл, что произошло бы, если он отправился бы в Дагестан на 2-3 года
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Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе ирландец Иэн Гэрри предположил, что смог бы усовершенствовать свои навыки в борьбе, если бы отправился жить в Дагестан на два-три года.

— Что произошло бы, если бы ты отправился в Дагестан на два-три года?
— У меня была бы, скорее всего, феноменальная борьба, 100%. Как и у каждого бойца оттуда — все они невероятно талантливы в этой составляющей игры, — сказал Гэрри в интервью изданию Complex.

Иэн Гэрри имеет в своём профессиональном рекорде 17 побед, из которых восемь были одержаны досрочно, и два поражения. В последнем поединке, который состоялся на UFC 330, ирландец уступил единогласным решением судей россиянину Исламу Махачеву.

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