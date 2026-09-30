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Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа провели первую битву взглядов в преддверии боя в декабре

Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа провели первую битву взглядов в преддверии боя в декабре
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Бывший чемпион мира по версиям WBC, WBO, IBO, WBA Super, The Ring, IBF в супертяжёлой весовой категории британец Тайсон Фьюри провёл первую битву взглядов с именитым соотечественником Энтони Джошуа в преддверии боя, который состоится 11 декабря в Кардиффе.

На профессиональном уровне Джошуа выступает с 2013 года. В его рекорде 30 побед, из которых 27 были одержаны досрочно, и четыре поражения.

Тайсону Фьюри 37 лет. В профессиональном рекорде британца 35 побед, из которых 25 были одержаны нокаутом, два поражения, а ещё один бой был признан ничьей. Следующий поединок Фьюри проведёт против 36-летнего россиянина Арсланбека Махмудова.

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