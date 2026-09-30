«Всем советую». Сириль Ган признался, что нанял тренера по психологической подготовке

36-летний действующий обладатель чемпионского пояса UFC в тяжёлой весовой категории француз Сириль Ган признался, что нанял тренера по психологической подготовке.

«Конечно, у меня есть тренер по психологической подготовке, и я советую это сделать любому спортсмену, даже не только спортсменам. Кроме того, он тренер, который работает на политиков. Это очень важный компонент в подготовке — задавать себе правильные вопросы. Это самоанализ», — приводит слова Гана портал CNEWS.

В профессиональном рекорде Гана 14 побед, из которых 10 были одержаны досрочно, и два поражения. В профи французский боец дебютировал в 2018 году. Является трёхкратным претендентом на титул чемпиона UFC в тяжёлом весе. Сириль тренируется в зале MMA Factory под руководством Фернана Лопеса.