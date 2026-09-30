Теренс Кроуфорд категорично ответил, собирается ли возобновить карьеру в боксе

Бывший абсолютный чемпион мира в трёх весовых категориях Теренс Кроуфорд категорично заявил, что не собирается возобновлять карьеру в профессиональном боксе.
— Ты действительно ушёл из спорта или собираешься вернуться?
— Я же сказал, что завершил карьеру. Не понимаю, почему все так раздувают тему моего поста в Х, но я просто сообщил всем, что хочу кое-что проверить. И не увидел того, чего хотел.
— Значит, ты не хочешь драться с Джаронном Эннисом?
— Что значит «не хочу»?
— Или всё-таки думаешь о возвращении в спорт?
— Да нет у меня таких мыслей! У тебя создаётся впечатление, будто я продолжаю выступать и как бы увиливаю от боя с кем-то конкретным. Нет, это совсем не так.
— Просто интересно стало — а вдруг при определённых обстоятельствах, например, если предложат хорошие деньги, ты передумаешь и вернёшься?
— Повторяю ещё раз: я завершил карьеру, — сказал Кроуфорд в интервью порталу Complex.